Finalement, c’est presque fait pour Rodri au Barça

Finalement, les 80 millions d’euros n’étaient pas si non négociables que ça. Alors que dimanche matin, Manchester City réclamait encore cette somme pour Rodri, quelques heures plus tard, le Barça aurait finalement réussi à convaincre les Skyblues de lâcher le Ballon d’or 2024 et meilleur joueur du dernier Mondial.

Selon The Athletic , les deux clubs ont trouvé un accord qui pourrait grimper jusqu’à 76,5 millions d’euros, dont 60 millions fixes. Déjà d’accord avec le club catalan, l’Espagnol devrait signer pour quatre ans et retrouver la Liga, sept ans après son départ de l’Atlético.…

MJ pour SOFOOT.com