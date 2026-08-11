 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finalement accordé, le but d'un Montpelliérain de 16 ans le propulse dans les records
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 12:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Finalement accordé, le but d'un Montpelliérain de 16 ans le propulse dans les records

Finalement accordé, le but d'un Montpelliérain de 16 ans le propulse dans les records

Laciné Megnan-Pavé dans la mare. La Commission des compétitions de la LFP a décidé ce mardi d’accorder au jeune avant-centre du MHSC le but de l’ouverture du score contre Dijon (1-1), d’abord attribué à Lenny Lacroix contre son camp. Sur la vidéo (voir ci-dessous), seule l’image par image permet de s’apercevoir que le joueur, entré à la 85ᵉ minute, touche du bout du crampon le ballon vers la cage, ensuite dégagé dans son but par le défenseur dijonnais.

Embed t.co…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:52 

    Quelques jours après le retour des Mondialistes à l'entraînement, les joueurs du PSG poursuivent leur « préparation » ce mercredi soir par une finale de Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Rien que ça. Un match au double enjeu : gagner un nouveau trophée et ... Lire la suite

  • Vitinha a encore la dalle
    Vitinha a encore la dalle
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:43 

    Vitinha a aussi faim qu’un CE1 quand il y a des frites à la cantine. Après avoir disputé 28 minutes contre Manchester United en match amical, le milieu de terrain portugais disputera son premier match officiel de la saison 2026/2027 ce mercredi contre Aston Villa ... Lire la suite

  • La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:36 

    Il va falloir rentrer maintenant Lameck. Il y a encore quelques semaines, Lecce s’inquiétait de la disparition de son attaquant , qui n’était jamais revenu de vacances pour reprendre la préparation. Finalement, rien de grave : Lameck Banda était bien vivant , en ... Lire la suite

  • Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:05 

    Cristiano Ronaldo ne s’en débarrassera pas si facilement. Joueur appartenant au RC Strasbourg, le jeune ailier français de 19 ans Rayane Messi va continuer sa route en Arabie saoudite et rejoindre Al-Ettifaq, dans le cadre d’un prêt, selon L’Équipe . La saison ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank