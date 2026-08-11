Finalement accordé, le but d'un Montpelliérain de 16 ans le propulse dans les records
Laciné Megnan-Pavé dans la mare. La Commission des compétitions de la LFP a décidé ce mardi d’accorder au jeune avant-centre du MHSC le but de l’ouverture du score contre Dijon (1-1), d’abord attribué à Lenny Lacroix contre son camp. Sur la vidéo (voir ci-dessous), seule l’image par image permet de s’apercevoir que le joueur, entré à la 85ᵉ minute, touche du bout du crampon le ballon vers la cage, ensuite dégagé dans son but par le défenseur dijonnais.
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