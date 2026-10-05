Fin du taux de TVA réduit : une décision "politique", dénonce le patron de Canal+

"On se retrouve avec une décision qui met à bas tout le financement du cinéma français", a déploré Maxime Saada.

Maxime Saada à Paris, le 10 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement punit-il Canal+ à cause de son propriétaire, le milliardaire conservateur Vincent Bolloré ? Sans répondre franchement à la question qui lui était posée, le patron de la chaîne, Maxime Saada, a déclaré lundi 5 octobre que la volonté du gouvernement de supprimé l'allègement de TVA qui s'applique aux télévisions payantes était "une décision politique".

"C'est une décision absurde qui n'a aucun sens économique, et donc elle ne peut être que politique" , a estimé Maxime Saada sur RTL au sujet de cette mesure qui figure dans le projet de loi de finances 2027. "Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un geste économique parce que la mesure est anti-économique" et pourrait coûter 200 millions d'euros par an à Canal+ , a-t-il ajouté. Il répondait à une question sur l'éventualité d'une mesure de rétorsion de la part du gouvernement parce que l'actionnaire de référence de Canal+, qui possède CNews , est le milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Pour Maxime Saada, "on se retrouve avec une décision qui met à bas tout le financement du cinéma français" alors qu'"il y a un mois le président (Emmanuel) Macron a dit qu'il fallait préserver le trésor qu'est l'exception culturelle française".

"Rien n'est joué"

Regrettant de ne pas avoir été entendu par Bercy, Maxime Saada a indiqué que Canal+ allait "discuter avec les parlementaires" qui vont examiner le projet de loi de finances : "Rien n'est joué, nous espérons bien faire changer la trajectoire de ce texte" .

Actuellement, les abonnements aux télévisions payantes classiques, c'est-à-dire qui diffusent leurs programmes en temps réel, bénéficient d'un taux réduit de TVA de 10%, contre 20% pour les plateformes dont le modèle est construit sur les programmes à la demande (Netflix, etc.). Canal+ propose les deux types de prestation, et le taux réduit de 10% s'applique à l'essentiel de ses activités.

Le projet de loi prévoit de "simplifier le régime de TVA applicable" aux télévisions payantes en supprimant le taux réduit.

Canal+ "est la seule société française et même européenne qui est présente dans 70 pays et qui peut espérer rivaliser avec les acteurs américains", a affirmé Maxime Saada. "Qui va se substituer à Canal+ pour financer le sport et le cinéma" en France?

Treize organisations du cinéma ont écrit à Emmanuel Macron pour s'alarmer des "conséquences dramatiques" d'une telle mesure alors que Canal+ s'est engagé à investir 980 millions d'euros entre 2028 et 2032 dans le cinéma français et européen. Le secteur du sport s'est lui aussi inquiété du projet de hausse de la TVA pour les télévisions payantes.