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Fin de saison cauchemardesque pour Serge Gnabry
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 20:23

Fin de saison cauchemardesque pour Serge Gnabry

Fin de saison cauchemardesque pour Serge Gnabry

Estevão n’est pas seul… Alors que le joueur de Chelsea pourrait louper la Coupe du monde avec le Brésil en raison d’un pépin physique, un autre homme de talent sait déjà qu’il ne disputera pas la compétition : blessé à la cuisse, Serge Gnabry a officiellement annoncé qu’il ne serait pas remis à temps .

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Victime d’une déchirure musculaire de l’adducteur droit, le bonhomme du Bayern Munich ratera également la fin de saison avec les Bavarois : pas de demi-finale de Ligue des champions ou de Coupe d’Allemagne pour lui, donc. Une mauvaise nouvelle pour la Nationalmannschaft , une bonne pour le Paris Saint-Germain ?…

FC pour SOFOOT.com

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