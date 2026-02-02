Fin de prêt pour Mamadou Sarr, qui retourne à Londres
La multi-propriété, le mal du siècle. Comme pressenti ces derniers jours, Chelsea a décidé de mettre fin prématurément au prêt de Mamadou Sarr (20 ans) et le rapatrier dans l’Ouest de Londres. Son club actuel du RC Strasbourg , dont il était le capitaine ce dimanche face au Paris Saint-Germain (1-2), l’a annoncé en début de soirée par le biais d’un communiqué.
Fin du prêt de Mamadou Sarr…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer