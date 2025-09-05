Fin de match folle entre la Lituanie et Malte

Le match que vous n’avez pas regardé, sauf la famille d’Irvin Cardona.

Le joueur stéphanois a fait ses débuts avec le 168 e au classement FIFA, Malte, qui se déplaçait ce jeudi soir en Lituanie dans le Stade Dariaus ir S Girėno de Kaunas, une ville située au centre du pays balte. Sur le papier, ce match entre les deux dernières équipes du groupe C sentait l’odeur nauséabonde du Džiugas, un fromage lituanien qui, en bouche, est pourtant délicieux. D’ailleurs, ce mot définirait bien les dernières minutes de cette rencontre à suspense, conclue sur le score de 1-1.…

MBC pour SOFOOT.com