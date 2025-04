information fournie par So Foot • 05/04/2025 à 11:06

Fin de l’histoire d’amour entre Thomas Müller et le Bayern Munich !

Une annonce qui promet des adieux déchirants.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la fin de l’aventure de Thomas Müller et le Bayern Munich n’est désormais plus un secret : ce samedi, le joueur allemand a officialisé la nouvelle en indiquant qu’il ne prolongerait pas avec le club bavarois et qu’il partirait donc au terme de la saison actuelle.…

FC pour SOFOOT.com