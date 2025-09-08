 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fin de l'aventure marseillaise pour Maria Thorisdottir
08/09/2025

L’amour dure trois jours.

L’idylle entre l’expérimentée défenseure norvégienne Maria Thorisdottir et l’Olympique de Marseille a pris fin ce lundi . Selon nos informations, le contrat qui liait l’OM à l’internationale norvégienne a été rompu d’un commun accord .…

LB, à Marseille pour SOFOOT.com

