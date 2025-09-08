Fin de l'aventure marseillaise pour Maria Thorisdottir
L’amour dure trois jours.
L’idylle entre l’expérimentée défenseure norvégienne Maria Thorisdottir et l’Olympique de Marseille a pris fin ce lundi . Selon nos informations, le contrat qui liait l’OM à l’internationale norvégienne a été rompu d’un commun accord .…
LB, à Marseille pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
