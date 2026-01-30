Fin d'histoire entre Moffi et Nice

La lumière au bout du Douro. Après deux mois de brouillard, Terem Moffi, en arrêt depuis le 1 er décembre, s’apprête à tourner la page niçoise en s’envolant ce jeudi pour Porto, selon les informations de RMC.

Une issue longtemps incertaine depuis cette soirée du 30 novembre, où l’attaquant nigérian avait été physiquement pris à partie avec Jérémie Boga par des supporters des Aiglons, encore sonnés par la gifle reçue à Lorient (1-3). S’en était suivi un bras de fer et même l’ombre des prud’hommes, envisagé par les joueurs.…

