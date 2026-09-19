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Filipe Luís ravi d'avoir vu son équipe souffrir contre Lens
information fournie par So Foot 19/09/2026 à 09:22
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Filipe Luís ravi d'avoir vu son équipe souffrir contre Lens

Filipe Luís ravi d'avoir vu son équipe souffrir contre Lens

Un peu masochiste sur les bords. Dominatrice en première période et devant au score, l’AS Monaco a eu plus de mal ensuite, arrachant sa victoire en fin de partie face au RC Lens . Pas de quoi inquiéter son boss Filipe Luís, ravi d’avoir vu ses joueurs trouver la solution comme des grands. « Je ressens que mon équipe commence à apprécier le fait de souffrir et de faire bloc ensemble , s’est-il félicité après la rencontre. Et puis je le répète, il est très difficile de gagner des matchs dans ce championnat de Ligue 1, et vous devez savoir souffrir pour cela. Cela a été le cas, mais heureusement nous avons réussi à inscrire le deuxième but et à gagner, donc je suis très content de cette victoire. »

Un « message fort » de la part de Golovin

Une thématique de la souffrance et du sacrifice que l’entraîneur brésilien a volontairement reprise pour saluer la prestation de l’un de ses cadres . « Je veux aussi avoir un mot pour Golo’ (Aleksandr Golovin) que j’ai sacrifié aujourd’hui en mettant sur l’aile pour défendre et beaucoup courir. Je lui ai dit hier et il m’a dit qu’il donnerait tout pour l’équipe , a-t-il encore apprécié. C’est un exemple et un message fort envoyé par notre meneur de jeu, notre playmaker, qui est là depuis près de neuf ans et qui fait un travail incroyable pour le collectif. Si lui peut le faire, alors tout le monde peut le faire ! Il m’a rendu très fier en tout cas. »

TB pour SOFOOT.com

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