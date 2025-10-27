 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Figure du football espagnol, José Manuel Ochotorena est décédé à 64 ans
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 13:50

Figure du football espagnol, José Manuel Ochotorena est décédé à 64 ans

Figure du football espagnol, José Manuel Ochotorena est décédé à 64 ans

Un pilier de la Roja .

Ce lundi, José Manuel Ochotorena est décédé à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie. Gardien marquant du football espagnol dans les années 80 et 90 , il évoluait en tant qu’entraineur des gardiens au Valence.CF Formé au Castilla, Ochotorena a d’abord évolué dans l’équipe première du Real Madrid, avant de rallier Valence, où il dispute 115 rencontres en quatre saisons.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank