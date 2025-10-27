Figure du football espagnol, José Manuel Ochotorena est décédé à 64 ans
Un pilier de la Roja .
Ce lundi, José Manuel Ochotorena est décédé à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie. Gardien marquant du football espagnol dans les années 80 et 90 , il évoluait en tant qu’entraineur des gardiens au Valence.CF Formé au Castilla, Ochotorena a d’abord évolué dans l’équipe première du Real Madrid, avant de rallier Valence, où il dispute 115 rencontres en quatre saisons.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer