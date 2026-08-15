Ferran Torres est officiellement parisien

Le PSG recrute le buteur de la dernière finale de la Coupe du monde. C’est désormais officiel : Ferran Torres portera le maillot du PSG lors de la prochaine saison de Ligue 1 . Selon L’Équipe , le transfert de l’international espagnol avoisine les cinquante millions d’euros. L’ailier formé à Valence sort de quatre saisons à Barcelone.

Le PSG accueillera donc Rennes, le dimanche 23 août prochain (coup d’envoi à 20h45), avec ses recrues : l’arrivée de l’ailier belge Mika Godts a été officialisée ce vendredi.…

UL pour SOFOOT.com