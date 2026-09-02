Fernández devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League
Elliot Anderson n’aura pas été le Top One très longtemps. Manchester City bat le record du transfert le plus cher de son histoire. Les Citizens s’offrent, ou plutôt s’achètent, les services d’Enzo Fernández. Le milieu international argentin arrive à City en échange de 145 millions d’euros à Chelsea , selon la BBC. Le nouveau quatrième transfert le plus élevé de l’histoire du football retrouve Enzo Maresca, qui fût son coach chez les Blues entre 2024 et 2026.
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