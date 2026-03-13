Ferland Mendy re-re-re-rechute

« Elle me dit qu’elle a mal, elle veut que j’sois son Mendycament », chantonnait Niska, quel classique. Ferland Mendy retrouve son classique à lui : la table de soins . Alors qu’il était tout fraîchement revenu sur les terrains, le latéral du Real Madrid s’est blessé lors de la victoire des siens 3-0 contre Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Sorti à la pause, Mendy a poussé son coach, Álvaro Arbeloa, à sortir son meilleur verdict médical. « Ça ne sent pas bon », analysent les narines de l’entraîneur espagnol à la fin du match.…

EA pour SOFOOT.com