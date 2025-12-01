 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 20:20

Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute

Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Buts : Duran (90 e +5) pour Fener // Sané (27 e ) pour Gala

Dernière équipe invaincue en Süperlig cette saison, Fenerbahçe a failli tomber de la pire des manières : à domicile, dans le derby intercontinental face à son ennemi juré de Galatasaray.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet
    Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet
    information fournie par So Foot 01.12.2025 19:57 

    Ce lundi soir, Cléopâtre Darleux était la bonne fée chargée d’organiser les rencontres du groupe A des 32es de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre prochains . L’ancienne internationale française de handball a eu la main heureuse ... Lire la suite

  • Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça
    Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:50 

    Quand c’est trop, c’est trop. Le FC Barcelone aurait accordé à Ronald Araújo un « break » mental, selon Mundo Deportivo . Le défenseur de 26 ans, très engagé sur le terrain, a demandé un temps de pause pour « se ressourcer », estimant ne pas être dans un bon état ... Lire la suite

  • La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur
    La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:44 

    Merci pour les travaux. La Fédération slovène a décidé, ce lundi, de ne pas proposer de nouveau contrat à Matjaž Kek , après l’échec des qualifications pour le Mondial 2026 .… CM pour SOFOOT.com

  • Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient
    Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:43 

    La cote d’usure. L’OGC Nice aurait pu se passer de finir la semaine ainsi, après avoir connu une nouvelle défaite en Ligue Europa jeudi et un sixième revers d’affilée toutes compétitions confondues, trois jours plus tard à Lorient. En Bretagne, Sofiane Diop s’était ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank