Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

Ce lundi soir, Cléopâtre Darleux était la bonne fée chargée d’organiser les rencontres du groupe A des 32es de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre prochains . L’ancienne internationale française de handball a eu la main heureuse en tirant, avec Jimmy Gresser, un derby du Rhône, lors duquel le FC Saint-Cyr Collonges (R1) recevra l’Olympique lyonnais . De quoi faire revivre les émotions du choc entre Ecotay Moingt qui avait reçu l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Cette fois-ci, les Verts se déplaceront à Nice . Un seul autre choc de Ligue 1 à signaler : Auxerre-Monaco .

Le Petit Poucet de Freyming (Moselle, R2) espérait tirer une équipe de l’élite, ce sera finalement Chantilly (N2). Peut-être l’occasion de recréer l’exploit après avoir sorti le Racing Besançon ? Pour le Biesheim (N2), tombeur du Red Star, il faudra se farcir le FC Metz , tandis que les nerfs d’acier de Béthune (R1) recevront Sochaux .…

JD pour SOFOOT.com