 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 19:57

Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

Ce lundi soir, Cléopâtre Darleux était la bonne fée chargée d’organiser les rencontres du groupe A des 32es de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre prochains . L’ancienne internationale française de handball a eu la main heureuse en tirant, avec Jimmy Gresser, un derby du Rhône, lors duquel le FC Saint-Cyr Collonges (R1) recevra l’Olympique lyonnais . De quoi faire revivre les émotions du choc entre Ecotay Moingt qui avait reçu l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Cette fois-ci, les Verts se déplaceront à Nice . Un seul autre choc de Ligue 1 à signaler : Auxerre-Monaco .

Le Petit Poucet de Freyming (Moselle, R2) espérait tirer une équipe de l’élite, ce sera finalement Chantilly (N2). Peut-être l’occasion de recréer l’exploit après avoir sorti le Racing Besançon ? Pour le Biesheim (N2), tombeur du Red Star, il faudra se farcir le FC Metz , tandis que les nerfs d’acier de Béthune (R1) recevront Sochaux .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute
    Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute
    information fournie par So Foot 01.12.2025 20:20 

    Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Buts : Duran (90 e +5) pour Fener // Sané (27 e ) pour Gala Dernière équipe invaincue en Süperlig cette saison, Fenerbahçe a failli tomber de la pire des manières : à domicile, dans le derby intercontinental face à son ennemi juré de ... Lire la suite

  • Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça
    Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:50 

    Quand c’est trop, c’est trop. Le FC Barcelone aurait accordé à Ronald Araújo un « break » mental, selon Mundo Deportivo . Le défenseur de 26 ans, très engagé sur le terrain, a demandé un temps de pause pour « se ressourcer », estimant ne pas être dans un bon état ... Lire la suite

  • La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur
    La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:44 

    Merci pour les travaux. La Fédération slovène a décidé, ce lundi, de ne pas proposer de nouveau contrat à Matjaž Kek , après l’échec des qualifications pour le Mondial 2026 .… CM pour SOFOOT.com

  • Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient
    Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient
    information fournie par So Foot 01.12.2025 18:43 

    La cote d’usure. L’OGC Nice aurait pu se passer de finir la semaine ainsi, après avoir connu une nouvelle défaite en Ligue Europa jeudi et un sixième revers d’affilée toutes compétitions confondues, trois jours plus tard à Lorient. En Bretagne, Sofiane Diop s’était ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank