Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X
Tu les cherches, tu les trouves.
Après le retour tendu des Aiglons à Nice suite à leur défaite à Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont essuyé des coups de la part de supporters mécontents des performances de leur équipe à leur sortie du car. Ce lundi soir, RMC rapporte que les deux joueurs ont été placés en arrêt maladie par le club azuréen. Le premier, jusqu’à vendredi, le prochain, jusqu’à dimanche.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer