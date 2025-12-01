 Aller au contenu principal
Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 20:50

Tu les cherches, tu les trouves.

Après le retour tendu des Aiglons à Nice suite à leur défaite à Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont essuyé des coups de la part de supporters mécontents des performances de leur équipe à leur sortie du car. Ce lundi soir, RMC rapporte que les deux joueurs ont été placés en arrêt maladie par le club azuréen. Le premier, jusqu’à vendredi, le prochain, jusqu’à dimanche.…

JD pour SOFOOT.com

