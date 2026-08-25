Fenerbahçe privé de deux joueurs importants contre l'OL

La chatte à Paulo. Vainqueur de Konyaspor ce samedi en championnat (4-2), Fenerbahçe y a laissé des plumes avec deux de ses joueurs offensifs sur le carreau à quatre jours de son barrage retour de Ligue des champions face à l’OL.

Selon L’Équipe , Marco Asensio, touché à la cuisse gauche, n’a pas fait le déplacement à Lyon, tandis que Kerem Aktürkoglu, évacué sur civière après un choc à la tête, a été placé en protocole commotion. Les deux hommes manqueront donc la deuxième manche mercredi, après le nul de l’aller à Istanbul (1-1).…

MJ pour SOFOOT.com