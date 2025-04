Fenerbahçe défend Mourinho après son geste fou sur Okan Buruk

À 62 ans, José Mourinho n’a jamais été autant en forme.

Mercredi, dans un après-match électrique entre les meilleurs ennemis Fenerbahçe et Galatasaray, le Special One nous en a encore fait une belle, en pinçant le nom de l’entraîneur adverse Okan Buruk. Une nouvelle polémique à laquelle le Fener a dû répondre, le lendemain, insistant sur le « lien de cause à effet » entre les provocations de Buruk et le pétage de plomb du Mou. Attention, c’est pépite.…

JB pour SOFOOT.com