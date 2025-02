Fenerbahçe défend José Mourinho, accusé de racisme par Galatasaray

Après le derby Intercontinental (0-0), José Mourinho a reçu la défense de son club de Fenerbahçe après avoir été accusé de racisme par Galatasaray , pour cette phrase prononcée en après-match : « Si cela avait été un arbitre turc, cela aurait été un désastre complet. […] Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision. » Une décla qui a fait l’objet de plusieurs plaintes du club rouge et jaune, auprès de la justice, de l’UEFA et de la FIFA.

Official Statement We deem it necessary to issue this statement concerning a matter that has dominated the agenda following the match between our Football Team and Galatasaray. A post-match remark made by our Coach, Jose Mourinho, has been deliberately taken entirely out of… pic.twitter.com/b7CKT6SN2i…

TJ pour SOFOOT.com