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Fenerbahçe : cinq arrestations lors d'une attaque déjouée contre le capo
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 16:58

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Fenerbahçe : cinq arrestations lors d'une attaque déjouée contre le capo

Fenerbahçe : cinq arrestations lors d'une attaque déjouée contre le capo

Ambiance Gotham City. Cinq suspects qui préparaient une attaque contre Cem Gölbaşı , le capo des tribunes du Fenerbahçe, ont été arrêtés ce dimanche par la police turque . Sur les lieux de l’arrestation, un fusil d’assaut, deux pistolets ainsi que deux cents munitions ont été découverts. Rien que ça.

Un complot minutieusement préparé

D’après le média turc Takvim , le contrat aurait d’abord été donné par Yusuf Can Güngör, surnommé « le Baron » , chef du gang d’Istanbul des « Dalton » . Pour exécuter la tâche, il se serait donc appuyé sur cinq hommes. Le premier, chargé de l’attaque, aurait fait le voyage depuis Adana (sud de la Turquie) et aurait été rejoint par trois complices venus de Gaziantep (sud-est). Les quatre hommes se seraient alors cachés dans une planque dans le quartier d’Esenyurt , dans la banlieue stambouliote, tandis que le cinquième et dernier s’occupait de la logistique, autrement dit de fournir l’arsenal de guerre.

AP pour SOFOOT.com

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