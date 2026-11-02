L’effectif de Bodø/Glimt décimé par un virus avant la réception de Lille

Le froid, ce n’est pas censé tuer les virus ? Bodø/Glimt doit faire avec un effectif affaibli pour le match face à Lille mardi en Ligue des champions. Si les Lillois pensaient que le climat du Nord de la France était rude, mercredi, les hommes de Davide Ancelotti vont faire face à un hiver niveau Ligue des champions du côté du cercle polaire. Les premières victimes de ce froid semblent pourtant être les joueurs norvégiens eux-mêmes, comme le rapporte L’Équipe ce lundi.

« Certains étaient très pâles aux entraînements»

L’ancien amiénois Haitam Aleesami, passé par la Picardie en 2019-2020, s’est confié sur les coulisses de ce gros rhume qui pourrait faire les affaires du LOSC : « La semaine dernière c’était un peu brutal, certains souffraient des poumons, du ventre, du nez, ils étaient très pâles aux entraînements, avec de la fièvre ». Malgré ce virus dévastateur, le club norvégien est à redouter, d’autant que Lille s’est incliné lors des trois premières journées de la phase de ligue. Autre argument en faveur de Bodø/Glimt, la victoire face au Borussia Dortmund lors de la dernière journée (1-0) et le beau succès du week-end en championnat face à Viking (3-2), l’autre représentant de la Norvège en C1. …

MB pour SOFOOT.com