Le LOSC privé d'un cadre contre Bodø/Glimt

La tuile. Si Bodø/Glimt est décimée par un virus, le LOSC compte également quelques absents. C’est le cas du métronome du milieu de terrain : Nabil Bentaleb. Interrogé sur la composition de son groupe pour ce déplacement en Norvège, Davide Ancelotti a dévoilé que l’international algérien était malade . Au vu de l’importance du joueur, qui a participé à l’intégralité des rencontres cette saison, le staff a préféré ne prendre aucun risque .

Il faudra encore patienter pour Igamane et Ueda

L’entraîneur italien sera également privé d’ Hamza Igamane (croisés), dont le retour est espéré en décembre, de Tiago Santos (croisés) et d’Ayase Ueda (pied) . Des absences qui font mal aux Dogues avant un match important pour leur avenir européen. Pour rappel, les Nordistes n’ont récolté aucun point en trois journées de Ligue des champions. …

TM pour SOFOOT.com