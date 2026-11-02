Olise de retour plus vite que prévu ?
Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure lors du choc face à Dortmund ce week-end, qui s’est soldé par un match nul au terme d’un match spectaculaire (2-2), Michael Olise est déjà de retour . Alors qu’on pouvait craindre un forfait pour le match de Ligue des champions face à l’Atlético, l’international français a passé des examens qui n’ont rien révélé de sérieux . Conséquence, l’attaquant a pu participer à l’entraînement ce lundi. Une nouvelle qui doit redonner le sourire à Zinédine Zidane, qui dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement vendredi soir.
Et pour Gnabry et Saibari ?
En revanche, la donne est bien différente pour Ismaël Saibari et Serge Gnabry . L’international marocain souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite . Opéré avec succès dans la foulée, il devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. De son côté, l’international allemand est victime d’ une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et sera absent pendant quatre à six semaines. Deux mauvaises nouvelles pour les Bavarois, qui se déplacent sur la pelouse de l’Atlético ce mardi, après deux nuls consécutifs en Ligue des champions.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer