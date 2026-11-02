Olise de retour plus vite que prévu ?

Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure lors du choc face à Dortmund ce week-end, qui s’est soldé par un match nul au terme d’un match spectaculaire (2-2), Michael Olise est déjà de retour . Alors qu’on pouvait craindre un forfait pour le match de Ligue des champions face à l’Atlético, l’international français a passé des examens qui n’ont rien révélé de sérieux . Conséquence, l’attaquant a pu participer à l’entraînement ce lundi. Une nouvelle qui doit redonner le sourire à Zinédine Zidane, qui dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement vendredi soir.

Et pour Gnabry et Saibari ?

En revanche, la donne est bien différente pour Ismaël Saibari et Serge Gnabry . L’international marocain souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite . Opéré avec succès dans la foulée, il devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. De son côté, l’international allemand est victime d’ une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et sera absent pendant quatre à six semaines. Deux mauvaises nouvelles pour les Bavarois, qui se déplacent sur la pelouse de l’Atlético ce mardi, après deux nuls consécutifs en Ligue des champions.…

TM pour SOFOOT.com