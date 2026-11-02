Truc fou : Michael Carrick arrive à rester positif

C’est beau l’optimisme. Le début de saison de Manchester United est très (très) compliqué . Une seule victoire en championnat, une 17 e place et une raclée contre Côme. Mardi, ce sont d’autres Italiens qui vont se dresser devant les Red Devils : l’AS Roma. Et ce sera peut-être l’un des derniers matchs sur le banc de Michael Carrick, plus que jamais fragilisé .

Mais pour l’Anglais, pas de panique pour son avenir, ni de peur pour le match de C1. « Vous allez peut-être me prendre pour un fou, vu les résultats qu’on a eus et tout ce qui se passe, mais j’ai vraiment hâte de disputer le match de (mardi), et c’est la seule chose qui m’importe » , a-t-il affirmé en conférence de presse.…

LP pour SOFOOT.com