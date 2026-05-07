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Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 23:58

Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni

La vérité si je mens. Alors que Federico Valverde a été transféré à l’hôpital ce jeudi après-midi après une bagarre avec Aurélien Tchouaméni à la fin de l’entraînement, l ‘international uruguayen a démenti s’être battu avec son coéquipier en story Instagram.

Une dispute mais pas de bagarre

Dans son message, le numéro 14 madrilène reconnait, sans citer le nom de Tchouaméni, qu’il a eu une altercation avec l’un de ses coéquipiers, tout en minimisant l’incident mais en taclant ceux qui ont ébruité l’information : « Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et on règle ça entre nous sans que ça ne soit rendu public ». Valverde a poursuivi en expliquant qu’ils avaient de nouveau eu un «  désaccord » ce mercredi.…

LB pour SOFOOT.com

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