Baptiste Drouet : « On m’a tenu responsable de la situation sportive du FC Nantes »

Baptiste Drouet : « On m’a tenu responsable de la situation sportive du FC Nantes »

Pointé du doigt la semaine dernière par Waldemar Kita comme étant l’un des principaux fautifs dans la saison cauchemardesque du FC Nantes, l’ancien responsable du recrutement Baptiste Drouet, évincé en février, avait rencontré So Foot quelques jours plus tôt pour une longue interview. Trois heures durant lesquelles l’ancien scout du FC Lorient ne vient pas régler ses comptes mais dévoiler ses vérités, dresser le bilan de ses deux ans et demi dans son club de cœur, et en dire plus sur ce métier de l’ombre.

Entretien réalisé le 17 avril dernier, avant la publication de l’entretien de Waldemar Kita à Eurosport.

Est-ce qu’on t’a donné les raisons de ton éviction ? …

Dans une interview publiée par Eurosport le 27 avril, Waldemar Kita déclare : « J’ai fait des mauvais choix de recruteur et d’entraîneur. Ils se sont mis ensemble en me disant : “Président, laissez-nous faire, laissez-nous faire.” J’ai laissé faire. Voilà aujourd’hui où nous sommes. »

Propos recueillis par Jérémie Baron, à Paris pour SOFOOT.com