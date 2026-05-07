Une finale 100% inédite en Ligue Europa
Double remontada. Alors qu’Aston Villa, tout comme Fribourg partaient en ballotage défavorable au moment d’aborder ces demi-finales retour, les deux équipes sont parvenues à inverser la tendance sur cette deuxième manche et se retrouveront donc en finale au Beşiktaş Park le 20 mai prochain.
Plus d’informations à suivre… …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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