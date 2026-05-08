Au Real Madrid, les poings de non-retour

Malgré une fin de saison sans enjeu, le Real Madrid voit son vestiaire imploser, entre tensions, crises d’ego et coups de poing après les épisodes entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

En ce printemps 2026, pas besoin de casquer pour voir du mauvais ciné. Ouvrez simplement l’actualité espagnole, et vous vous délecterez des scénarios hollywoodiens proposés par le Real Madrid. Le plus grand club de l’histoire a ainsi respecté sa tradition en donnant du spectacle à qui veut, par le biais d’une crise institutionnelle dont il a le secret. Parmi les derniers faits d’armes madrilènes : une bagarre supposée, et en deux temps, entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à l’entraînement.

Débutée mercredi en fin de séance, la chicane se serait poursuivie ce jeudi au même endroit, au même moment, voyant le Français envoyer l’Uruguayen au tapis. Valverde serait même tombé violemment au sol, avant d’être transporté à l’hôpital par mesure de sécurité. Dans la foulée, les dirigeants du club ont convoqué une réunion, afin de statuer sur les mesures disciplinaires à prendre. Une information qui nous a été confirmée par des médias proches du club, mais qui a été démentie par l’Uruguayen de manière hasardeuse sur ses réseaux sociaux : « Dans un vestiaire normal, ce genre de choses arrive et se règle en interne, sans que cela ne devienne public. De toute évidence, quelqu’un tire les ficelles et répand l’histoire à toute vitesse. Aujourd’hui, nous avons eu une autre dispute. Au cours de celle-ci, je me suis cogné la tête contre une table par inadvertance, ce qui m’a causé une petite coupure au front, nécessitant une visite de routine à l’hôpital. » L’idéal pour préparer le Clásico prévu dimanche.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com