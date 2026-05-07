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Strasbourg se loupe contre le Rayo et rate la finale
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 23:21

Strasbourg se loupe contre le Rayo et rate la finale

Strasbourg se loupe contre le Rayo et rate la finale

Pas de remontada pour les Strasbourgeois face au Rayo Vallecano, les protégés de Gary O’Neil se sont inclinés 1 à 0 à la Meinau et ne connaîtront donc pas la première finale européenne de leur histoire. Pire encore : après leurs récentes contre-performances en championnat, les Alsaciens ne devraient pas retrouver l’Europe la saison prochaine.

Strasbourg 0-1 Rayo Vallecano

But : Alemão (42 e ) pour les Franjirrojos

Défaits à l’aller d’une courte tête (1-0), les Strasbourgeois comptaient bien refaire le coup de la remontada comme au tour précédent face à Mayence, surtout face à leur public. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Alsaciens qui ne sont jamais vraiment entrés dans leur match face à un Rayo Vallecano sérieux, qui a su faire parler ses forces pour s’imposer de nouveau sur le plus petit des écarts grâce à Alemão (0-1, 0-2 score cumulé).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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