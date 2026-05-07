Strasbourg se loupe contre le Rayo et rate la finale

Pas de remontada pour les Strasbourgeois face au Rayo Vallecano, les protégés de Gary O’Neil se sont inclinés 1 à 0 à la Meinau et ne connaîtront donc pas la première finale européenne de leur histoire. Pire encore : après leurs récentes contre-performances en championnat, les Alsaciens ne devraient pas retrouver l’Europe la saison prochaine.

Strasbourg 0-1 Rayo Vallecano

But : Alemão (42 e ) pour les Franjirrojos

Défaits à l’aller d’une courte tête (1-0), les Strasbourgeois comptaient bien refaire le coup de la remontada comme au tour précédent face à Mayence, surtout face à leur public. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Alsaciens qui ne sont jamais vraiment entrés dans leur match face à un Rayo Vallecano sérieux, qui a su faire parler ses forces pour s’imposer de nouveau sur le plus petit des écarts grâce à Alemão (0-1, 0-2 score cumulé).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com