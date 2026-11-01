Grizou met une distance avec la presse
Motus et bouche cousue. Quasiment poursuivi par Téléfoot (eh non, ce n’était pas GTA VI), Antoine Griezmann a exprimé son souhait de s’éloigner de la presse française . « J’suis heureux, sourit le champion du monde 2018 aux cheveux décolorés avant de s’agacer gentiment. Je suis sur la route là, mec ! »
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