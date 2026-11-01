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Grizou met une distance avec la presse
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 12:52

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Grizou met une distance avec la presse

Grizou met une distance avec la presse

Motus et bouche cousue. Quasiment poursuivi par Téléfoot (eh non, ce n’était pas GTA VI), Antoine Griezmann a exprimé son souhait de s’éloigner de la presse française . « J’suis heureux, sourit le champion du monde 2018 aux cheveux décolorés avant de s’agacer gentiment. Je suis sur la route là, mec ! »

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