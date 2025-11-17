 Aller au contenu principal
Faut-il avoir peur de la Norvège ?
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 13:34

Intraitable durant cette campagne de qualifications, la Norvège a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 en envoyant l'Italie en barrages. Ce retour au premier plan après 28 ans sans Mondial se fait avec la manière. Mais qu'est-ce que cette sélection a dans le ventre ?

Huit matchs, 37 buts marqués, 5 encaissés. Voici l’excellent bilan de la Norvège lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Premiers du groupe I avec six points d’avance sur l’Italie, qu’ils ont dominée à deux reprises et envoyée en barrages, les hommes de Ståle Solbakken se qualifient pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, et avec la manière. En signant la campagne offensive la plus prolifique de l’histoire de l’UEFA pour une qualification mondiale (+32), les Vikings impressionnent. Suffisant pour être la surprise du prochain Mondial ?

Le cyborg et les autres

Quand on pense à la sélection norvégienne, Erling Haaland est le premier nom qui ressort. Le cyborg est le capitaine et la grande star de sa nation et son rendement en fait la pièce maîtresse du pays scandinave. Avec 55 pions inscrits en 48 matchs sous le maillot de la Norvège, dont 16 buts dans cette campagne, l’attaquant de Manchester City est dans une forme exceptionnelle, comme en atteste son doublé en deux minutes face à l’Italie. D’ores et déjà meilleur buteur de l’histoire de son pays, le Citizen , qui a déjà fait trembler les filets à 32 reprises cette saison, pourrait atteindre la barre des 95 buts en moins de 60 matchs selon les projections. Suffisant pour faire trembler n’importe quel défenseur qui croisera sa route cet été.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

