Farid Boulaya tente l'aventure en Algérie
Cinq étoiles gestes techniques dans la capitale. Farid Boulaya va évoluer pour la première fois dans le championnat algérien. À 33 ans, l’ancien Messin (2018-2022, 132 matchs, 18 buts, 21 passes décisives) s’est engagé pour deux saisons avec l’USM Alger , 10ᵉ du dernier exercice de Ligue 1 Pro et champion en 2018-2019. International avec les Verts à 8 reprises (un but), le natif de Vitrolles n’a joué que lors de deux rencontres au pays.
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