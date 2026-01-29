Fais venir la rédac de So Foot dans ton club en mars !

Le Vrai Foot Day, notre journée française d’hommage au football amateur, est de retour ! Et elle aura lieu le week-end de foot international du samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 .

C’est déjà la 6 e édition depuis 2019. On vous rappelle néanmoins son principe si vous êtes passé à côté les autres années. L’objectif du Vrai Foot Day : permettre aux clubs et aux footballeurs du dimanche de se faire connaître. L’idée : les pousser à imaginer un projet avec des animations originales pour nous convaincre de venir médiatiser leur match.…

Par Jeanne DIOUF pour SOFOOT.com