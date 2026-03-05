 Aller au contenu principal
Facundo Medina en a marre des « matchs de merde »
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 10:26

Facundo Medina en a marre des « matchs de merde »

Facundo Medina en a marre des « matchs de merde »

Un mood à écouter Adele et à ruminer toute la nuit. Après l’élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 TAB 4), Facundo Medina n’a pas pu cacher son dépit en zone mixte. Accablé et dérouté, l’Argentin a tout lâché sans filtre : les deux caramels toulousains lui restent en travers de la gorge.

« Il faut accepter les deux buts, admet le bonhomme dont la boucle d’oreille brille plus que la défense phocéenne. Désolé, moi je suis très auto-critique, c’est vraiment… même à moi elle m’a fait trop mal, personnellement. Parce qu’on a déjà passé pas mal de trucs, on a passé des matchs de merde, pardonnez l’expression. » Un discours tenu le regard vide, dans lequel transparaît la douleur de l’ex-Lensois.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
