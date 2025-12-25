Face aux stades vides, les matchs de la CAN gratuits après 20 minutes de jeu
Un plein pour pas cher.
Alors que les stades n’affichent pas toujours complet, le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations a décidé d’autoriser l’accès aux tribunes gratuitement après une vingtaine de minutes de jeu . Une mesure validée par la CAF dans le but de garantir un maximum d’affluence tout au long de la compétition.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
