information fournie par So Foot • 14/04/2025 à 16:51

Face au PSG, Unai Emery et Aston Villa y croient dur comme fer

Et si…

Unai Emery y croit. À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, le technicien espagnol a affiché une ambition claire : « L’objectif est de gagner. Avec un but, ce ne sera pas assez. Mais si on gagne, on peut être proche. » Rien de bien surprenant comme discours mais pour y parvenir, Emery mise autant sur l’intensité tactique que sur l’émotion collective.…

