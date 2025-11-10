Face à l'épidémie persistante, le Canada perd son statut de pays ayant éliminé la rougeole

Une soignante administre le vaccin contre la rougeole dans un hôpital de Podgorica, la capitale du Monténégro, le 16 février 2020 ( AFP / SAVO PRELEVIC )

Le Canada a perdu son statut de pays ayant éradiqué la rougeole en raison d'une épidémie persistante qui dure depuis un an et frappe fortement plusieurs régions et les populations non vaccinées.

Le pays avait déclaré cette maladie grave éliminée en 1998. Mais il fait face aujourd'hui à sa plus forte recrudescence depuis cette date, notamment en raison de la montée du scepticisme à l'égard des vaccins dans une partie de sa population.

"L'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) a informé l'Agence de la santé publique du Canada que le Canada n'avait plus le statut de pays ayant éliminé la rougeole", a annoncé lundi dans un communiqué le ministère canadien de la Santé.

En cause: une transmission soutenue de la même souche du virus sur le territoire canadien qui persiste depuis plus de 12 mois, "principalement dans les communautés sous-vaccinées", ajoute ce communiqué.

Entre le début de l'année et le 25 octobre, le pays a enregistré 5.138 cas de rougeole, selon des chiffres officiels sur une population totale de 41 millions d'habitants.

Deux nouveau-nés, nés de mères non vaccinées, sont également décédés du virus.

- "Fragilité du système" -

Le Canada a perdu son statut "parce que la couverture vaccinale à deux doses est tombée en dessous du seuil de 95% requis pour stopper la transmission soutenue", a expliqué à l'AFP Samira Jeimy, de l'Université Western Ontario.

La propagation du virus dans les communautés sous-vaccinées est, pour les experts, "un signal évident de fragilité du système", a-t-elle ajouté.

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et reste dans l'air jusqu'à deux heures après le départ de la personne contaminée.

Elle provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, mais elle peut aussi entraîner des complications graves.

L'épidémie touche de manière disproportionnée certaines communautés mennonites, amish et autres groupes anabaptistes, en partie à cause des taux de vaccination plus faibles au sein de ces populations.

Mais au Canada, l'épidémie ne se limite pas uniquement à ces groupes.

Elle touche aussi les communautés de nouveaux immigrants originaires de pays en développement, qui n'ont pas poursuivi leur calendrier de vaccination après s'être installés au Canada — notamment parfois en raison d'une grave pénurie de médecins généralistes dans le pays.

Selon le communiqué, le Canada pourra rétablir son statut de pays ayant éradiqué la rougeole une fois que la transmission de la souche qui circule actuellement aura été interrompue pendant au moins 12 mois.

- Résistance aux vaccins -

D'autres pays en Amérique, comme les Etats-Unis et le Mexique notamment font également face à une recrudescence de la maladie. Mais dans une proportion moins importante que le Canada, ce qui leur permet de conserver dans l'immédiat leur statut de pays ayant éradiqué la rougeole, a expliqué lundi l'Organisation panaméricaine de la santé.

Aux Etats-Unis aussi, la résistance aux vaccins a explosé depuis la pandémie de Covid-19, alimentée en grande partie par des affirmations infondées liant les vaccins à l'autisme.

Ces derniers mois, le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a joué un rôle majeur dans la propagation de ces peurs en répétant ces fausses affirmations.

Le pays a connu en 2025 sa pire épidémie de rougeole en plus de 30 ans, avec trois morts, dont deux enfants.

La proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole est ainsi passée, au niveau national, de 95% en 2019 à 92,5% en 2024, avec de fortes variations régionales.