Face à l’Allemagne, les Bleues doivent composer avec le passé

Éliminée par l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro il y a trois mois, l’équipe de France féminine retrouve ce vendredi à 17h45 ses bourreaux pour la demi-finale aller de la Ligue des nations. Les joueuses de Laurent Bonadei ont besoin de regoûter au succès pour digérer cet échec et relancer un nouveau cycle.

« Je n’ai pas les mots… Là, je n’ai pas de réponse, il y a juste de la frustration et de la déception. » Quelques minutes après l’élimination face à l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2025 aux tirs au but (1-1, 5-6 TAB), Pauline Peyraud-Magnin était comme sonnée en zone mixte. Impossible pour la portière des Bleues d’expliquer comment son équipe a pu autant passer à côté de cette rencontre, surtout qu’elle était en supériorité numérique pendant 110 minutes. Trois mois après, il est l’heure pour les joueuses de Laurent Bonadei de tirer un trait sur cette terrible désillusion avec cette double confrontation face aux Allemandes. Ou comment combattre le mal par le mal.

L’atout jeunesse

Pour cela, le sélectionneur de l’équipe de France féminine, qui avait marqué les esprits en écartant les taulières Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, continue de miser sur la jeunesse. Dans le groupe qui se déplace ce jeudi à Düsseldorf, huit joueuses ont moins de 23 ans. La Coupe du monde 2027 est évidemment en ligne de mire. Certaines cadres comme Sandie Toletti (30 ans seulement) et Amel Majri (32 ans) ont pris leur retraite internationale avant cette rentrée, renforçant la nécessité de lancer un nouveau cycle. « Il ne faut pas prendre des jeunes pour prendre des jeunes, a posé Bonadei. Si elles sont là, c’est qu’elles ont le niveau. À valeur égale, j’aurai toujours tendance à appeler la plus jeune, pour construire sur la durée. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com