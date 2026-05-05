Fàbregas sait où il veut entraîner après Côme

Une ambition assumée. Cesc Fàbregas , actuellement à la tête de Côme, est proche de mener le club Lariani à une première qualification en Coupe d’Europe . Le travail du champion du monde 2010 impressionne, à tel point qu’il est devenu le premier entraîneur étranger à remporter le trophée Enzo Bearzot , récompensant le meilleur tacticien de l’année en Italie .

La Premier League dans un coin de la tête

L’Espagnol de 39 ans, qui a évolué en Premier League, sous les couleurs d’Arsenal (2003-2011) et Chelsea (2014-2019), se verrait bien revenir en Angleterre dans la peau d’entraîneur cette fois-ci .…

CT pour SOFOOT.com