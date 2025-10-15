Fabio Paratici revient à Tottenham après deux ans de suspension
Le grand changement…ou pas.
Quelques semaines après le départ de Daniel Levy de son poste de président, Tottenham continue son ménage dans la direction. Dans un communiqué, les Spurs ont annoncé le retour de Fabio Paratici (53 ans) au poste de directeur sportif du club londonien. Déjà directeur du football entre 2021 et 2023, il avait été contraint de quitter son poste après avoir été condamné dans l’affaire des Plusvalenze, le scandale de malversations financières qui avait touché la Juventus Turin. Il avait d’ailleurs pris 30 mois de suspension.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer