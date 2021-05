Fabien Roussel : « Je suis favorable au maintien du nucléaire en France »

L'union de la gauche est grippée et ce n'est pas la dernière prise de position de Fabien Roussel qui va mettre de l'huile dans les rouages. Le secrétaire général du Parti communiste, candidat à l'élection présidentielle, a dit il y a quelques semaines son soutien à l'énergie nucléaire, souhaitant même un référendum sur le sujet. Certes, le PCF a toujours été favorable à l'atome, une filière où la CGT, proche des communistes, est fortement implantée. Mais Fabien Roussel prend de la distance avec cette filiation historique. Pour le patron du PCF, le nucléaire est surtout, avec l'hydraulique, le seul moyen de réduire drastiquement l'empreinte carbone du pays, tout en fournissant de l'électricité avec fiabilité. Et tant pis pour les écologistes et LFI qui, eux, ne pensent pas du tout la même chose...

Le Point : On connaissait l'attachement historique du PCF à la filière industrielle du nucléaire. Mais pourquoi prendre la parole pour le réaffirmer de façon aussi solennelle ?

Fabien Roussel : Il n'y a pas grand-chose à voir entre l'histoire du parti et ma position. L'important, à mes yeux, c'est l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. J'ai pris cette position pragmatique après de nombreuses discussions avec des chercheurs et des experts. Je me suis donné le temps avant d'avoir cette certitude. Mon objectif est le suivant :

