Fabián Ruiz : Faux lent, vrai argument

Souvent critiqué pour sa neutralité et son manque d’apport – du moins visible – dans le jeu parisien, Fabián Ruiz se montre enfin à son avantage depuis le début de l’année civile. Une révolution qui tient beaucoup au contexte global de ce PSG ultra-dominant, pour le plus grand confort de l’Espagnol.

L’action a fait le tour du monde, principalement pour le crochet dévastateur de Khvicha Kvaratskhelia, le cassage des reins du pauvre Axel Disasi ou le missile envoyé sous la barre par le Géorgien. Mais si ce magnifique deuxième but parisien contre Aston Villa a été rendu possible, c’est aussi grâce à une action parfaite dès son lancement, à commencer par ce changement d’aile sur un pas de Fabián Ruiz, qui lui vaudra d’être crédité de sa quatrième offrande de la saison en Europe. Une séquence qui illustre en partie la dimension prise par l’Espagnol dans la construction, lui qui a si souvent été pointé du doigt pour sa propension à ralentir le jeu parisien depuis son atterrissage au pied de la tour Eiffel, il y a bientôt trois ans. Accusé d’être trop neutre, l’ancien Napolitain s’est enfin rendu indispensable en même temps que ce PSG version 2025 trouvait la bonne recette pour tout écraser sur son passage. Six mois après avoir vu depuis le banc de l’Emirates Stadium Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery prendre le bouillon, Fabián Ruiz peut-il être le facteur X de l’entrejeu rouge et bleu dans cette demi-finale face à Arsenal ?

« Fabián Ruiz correspond très bien à la philosophie de Luis Enrique »

Il aura donc fallu attendre sa troisième saison pour voir Fabián Ruiz éteindre peu à peu les blagues sur la différence de niveau entre le milieu de terrain relativement lent et trop rarement décisif aperçu à chaque sortie sous la tunique parisienne – buteur contre Nice, le voilà impliqué dans dix buts depuis janvier, soit autant que sur l’ensemble de l’année 2024 – et le garçon sûr de son fait dès qu’il enfile la liquette de sa sélection. Un nouveau statut qui tient tout d’abord d’un effet d’aubaine avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, fin janvier sur la pelouse de Stuttgart. Mauvaise nouvelle pour le titi adoré du public parisien, sur le flanc au moment où le club de la capitale se met subitement à terroriser un à un tous ses adversaires. Un contexte de domination totale dans le jeu qui convient parfaitement à notre homme. Remplaçant naturel de WZE dans un premier temps, le gaucher se sent vite comme un poisson dans l’ea

Par Tom Binet et Thomas Morlec pour SOFOOT.com