information fournie par So Foot • 01/03/2025 à 23:37

FA Cup : sept minutes de VAR pendant Bournemouth-Wolverhampton

S’agit-il d’un record ?

Lors du cinquième tour de FA Cup opposant Bournemouth à Wolverhampton, et à l’issue duquel les Cherries ont éliminé les Wolves aux tirs au but, l’arbitrage a fait des siennes : en effet, une séquence a été décortiquée avec l’aide de la VAR pendant plus de sept minutes chrono !…

FC pour SOFOOT.com