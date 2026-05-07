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Ezequiel Lavezzi se confie sur sa dépression
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 11:26

Ezequiel Lavezzi se confie sur sa dépression

Ezequiel Lavezzi se confie sur sa dépression

Une longue traversée du désert. Atteint d’une dépression depuis plusieurs années, Ezequiel Lavezzi continue de se battre pour tenter de se soigner . Invité sur le podcast Olga , l’ancien international argentin s’est à nouveau longuement confié sur cette lutte de tous les jours. En commençant par le moment de sa prise de conscience, lors d’une discussion avec son fils de 20 ans, Tomás. « L’une des choses qui m’ont marqué, c’est quand mon fils m’a fait asseoir et m’a dit tout un tas de choses, et je me suis dit : “Non, mais qu’est-ce que je suis en train de faire ?” Il se rendait compte de choses qui te font dire : “Je ne peux pas gâcher la vie de mon fils” »

"No le podía cagar la vida a mi hijo" Ezequiel Lavezzi y cómo superó las adicciones: "Mi familia me apoyó mucho" pic.twitter.com/biwaggq62S…

TB pour SOFOOT.com

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