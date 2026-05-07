Ezequiel Lavezzi se confie sur sa dépression

Une longue traversée du désert. Atteint d’une dépression depuis plusieurs années, Ezequiel Lavezzi continue de se battre pour tenter de se soigner . Invité sur le podcast Olga , l’ancien international argentin s’est à nouveau longuement confié sur cette lutte de tous les jours. En commençant par le moment de sa prise de conscience, lors d’une discussion avec son fils de 20 ans, Tomás. « L’une des choses qui m’ont marqué, c’est quand mon fils m’a fait asseoir et m’a dit tout un tas de choses, et je me suis dit : “Non, mais qu’est-ce que je suis en train de faire ?” Il se rendait compte de choses qui te font dire : “Je ne peux pas gâcher la vie de mon fils” »

"No le podía cagar la vida a mi hijo" Ezequiel Lavezzi y cómo superó las adicciones: "Mi familia me apoyó mucho" pic.twitter.com/biwaggq62S…

TB pour SOFOOT.com