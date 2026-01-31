Explosion dans le port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran

Une explosion s'est produite samedi dans le port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, rapportent les médias iraniens sans en préciser la cause.

L'agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté que les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles un commandant de la marine du corps des Gardiens de la révolution avait été pris pour cible étaient "complètement fausses".

Les Gardiens de la révolution, corps d'élite du régime iranien, ont démenti les rumeurs sur la mort du chef de leur marine, selon les médias d'Etat.

Ces derniers ont déclaré que l'explosion faisait l'objet d'une enquête, sans plus d'informations.

Il n'a pas été possible de joindre les autorités iraniennes dans l'immédiat.

Le port de Bandar Abbas se trouve sur le détroit d'Ormouz, entre l'océan Indien et le Golfe, par lequel transite environ 20% du commerce maritime de pétrole.

Cette explosion survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les Etats-Unis, qui amassent des forces dans la région après la répression sanglante des manifestations à Téhéran et dans de nombreuses autres villes du pays.

Au moins 5.000 personnes, dont 500 membres des forces de sécurité, ont été tuées dans ce mouvement de contestation, né des difficultés rencontrées par la population iranienne face à l'inflation, a dit un responsable iranien à Reuters.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'une "armada" se dirigeait vers l'Iran. Plusieurs sources ont déclaré vendredi que Donald Trump réfléchissait à diverses options, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité iraniennes.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi que les Etats-Unis, Israël et certains pays européens cherchaient à exploiter les difficultés économiques de l'Iran, à nourrir l'agitation et à fournir à certains les moyens de "déchirer le pays".

