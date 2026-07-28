Exosens porté par la demande sur les marchés de la défense

Exosens, spécialiste des technologies permettant de rendre visible ce qui ne l'est pas par l’œil humain, a affiché des ventes et une rentabilité en nette hausse au premier semestre et table sur une poursuite de cette tendance, du fait de "l'accélération" de la demande sur les marchés de la défense.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Au premier semestre, l'entreprise (ex-Photonis Group) a réalisé un chiffre d'affaires de 253,1 millions d'euros (+15,3%), pour un Ebitda (l'excédent brut d'exploitation ajusté, soit la rentabilité brute) de 83,6 millions d'euros (+18,3%), précise-t-elle dans un communiqué mardi.

"Les marchés mondiaux de la défense ont continué de bénéficier d'une demande structurelle soutenue" au premier semestre, grâce à "l'augmentation des dépenses militaires et la poursuite de modernisation des forces armées", qui s'est traduite par une hausse des "approvisionnements en systèmes avancés de vision nocturne", souligne Exosens.

Le groupe fabrique notamment des tubes intensificateurs de lumière destinés aux jumelles de vision nocturne. Il est entré à la Bourse de Paris en juin 2024, à 20 euros l'action. Plus de deux ans plus tard, son titre évolue autour de 60 euros.

Son activité la plus importante (Amplification) a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 176,3 millions d'euros, en hausse de 11,6%.

Le groupe est le numéro un mondial des tubes intensificateurs de lumière, élément clé des jumelles de vision nocturne. Il propose des produits non soumis aux règles américaines d'exportation d'armements (Itar), c'est-à-dire que ses tubes ne comprennent pas de composant américain, ce qui donnerait aux Etats-Unis un droit de regard sur leur utilisation et en fait un argument de vente auprès des clients européens.

Exosens avait annoncé en 2025 un plan d'investissement pour accroître de 40% ses capacités de production en Europe et aux Etats-Unis d'ici 2027. Ce plan "se déroule selon le calendrier prévu", indique l'entreprise.

L'activité Détection et Imagerie a réalisé un chiffre d'affaires de 77,4 millions d'euros (+24,3%). Là encore, il s'agit d'une hausse portée par la "demande soutenue" sur les marchés de la défense et de la surveillance, "en particulier dans les applications liées aux drones et à la lutte anti-drones".

Pour l'ensemble de 2026, Exosens table sur un chiffre d'affaires et un Ebitda "dans le haut de leur fourchette respective" (entre 520 et 540 millions d'euros pour le chiffre d'affaires, entre 168 et 178 millions pour l'Ebitda).