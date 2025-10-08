Everton Ribeiro révèle être atteint d'un cancer de la thyroïde

Il était encore sur le pré il y a trois jour.

Dans un texte partagé sur ses réseaux sociaux, l’international brésilien Everton Ribeiro (36 ans, 22 sélections) a annoncé être atteint d’un cancer de la thyroïde . Capitaine du Tricolor , celui qui a participé au mondial 2022 a révélé avoir été diagnostiqué il y a un mois et avoir été opéré lors des derniers jours. S’il a déclaré être toujours convalescent, il a déjà prévu de se battre : « Je suis sûr que nous gagnerons cette bataille ensemble . »…

JF pour SOFOOT.com