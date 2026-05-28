Evann Guessand entre dans l'histoire des Coupes d'Europe
La magie de la Coupe d’Europe. Suite à la victoire de Crystal Palace en finale de la Ligue Conférence, ce mercredi, Evann Guessand entre dans l’histoire des Coupes d’Europe . Actuellement aux Eagles depuis janvier, l’attaquant de 24 ans a joué la première partie de saison avec Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa. Le natif d’Ajaccio devient le premier joueur de l’histoire à remporter deux compétitions européennes la même saison .
Un prêt deux coups
Arrivé en prêt à Crystal Palace, Evann Guessand a disputé sept matchs de phase de ligue en C3 sous le maillot des Villans , et recevra prochainement une médaille. L’international ivoirien, dans le club londonien pour six mois , a poursuivi son exercice européen 2025-2026 en jouant six rencontres à élimination directe en Ligue Conférence , dont l’ultime rendez-vous contre le Rayo Vallecano (1-0).…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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