Evann Guessand de retour au palace
Guessand préfère Londres à Birmingham et il a bien raison ! De retour avec Aston Villa cet été après son prêt fructueux à Crystal Palace en deuxième partie de saison dernière, Evann Guessand quitte à nouveau la ville des Peaky Blinders. L’Ivoirien ne disputera donc pas la Supercoupe d’Europe contre le PSG à Salzbourg ce mercredi soir puisque les Villans ont confirmé le prêt de leur joueur sous contrat jusqu’en 2030 pour … Crystal Palace.
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